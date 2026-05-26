Более 30 домов и квартир в Ижевске и пригороде отключили от газа из-за долгов

«Газпром межрегионгаз Ижевск» отключил от газа 35 домов и квартир в Ижевске и Завьяловском районе из-за накопленной задолженности. Предупреждение о возможном отключении от ресурса по той же причине получило 6 тыс. семей в республике. Общая сумма долга за голубое топливо со стороны населения региона достигла 188 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома».

«У нас 15 потребителей, которые должны газовой компании больше 300 тыс. руб. В прошлом году мы отключили от газа 1067 домов и квартир. В этом году мы опережаем график отключений в два раза»,— отметил генеральный директор Газпром межрегионгаз Ижевск» Александр Черкашин.

В первую очередь санкции затронут должников с большими долгами. В деревне Шудья Завьяловского района при участии Росгвардии приостановили подачу газа абоненту. Потребитель не платил за бытовые услуги с 2022 года и накопил задолженность более 350 тыс. руб. Для восстановления газоснабжения абонент должен оплатить тело долга, пени и работы по отключению и подключению к ресурсу.