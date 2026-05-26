ФАС отозвала иск о ликвидации ижевского МУП «ДРЭУ» после реорганизации его в АО

Арбитражный суд Удмуртии прекратил дело о ликвидации ижевского МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) после реорганизации предприятия в акционерное общество (АО). Управление УФАС по республике отказалось от иска, в котором требовало принудительно ликвидировать МУП, сообщает пресс-служба судебная инстанции.

Производство по делу прекращено. Как писал «Ъ-Удмуртия», АО было зарегистрировано 20 мая, 100% акций принадлежит администрации Ижевска. Предприятие сохраняет правопреемственность по всем обязательствам и продолжает выполнение муниципальных контрактов.

Напомним, МУП «ДРЭУ» хотели реорганизовать в ООО и впервые внесли в план приватизации в 2024 году. Тогда депутаты гордумы высказывались против этого решения. В числе аргументов — риск банкротства предприятия в частных руках, отвечающего за «жизнеспособность города». Отметим, что реорганизация МУПов проводится по федеральному законодательству (№ 485-ФЗ). Впоследствии МУП вносился в Прогнозный план приватизации на 2025-й и 2026 годы.