Жителя Ставрополья будут судить за осквернение памятника ВОВ

Следователи в Ставропольском крае передали в суд дело об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) в отношении жителя Грачевского округа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2025 года 50-летний мужчина в селе Тугулук осквернил объект культурного наследия «Памятник 343 воинам — односельчанам, погибших на фронтах Гражданской и Великой Отечественной воины», тем самым оскорбил память защитников Отечества.

«Фигурант вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева