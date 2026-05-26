Астраханец попал под следствие за попытку дать взятку пограничнику

В Астрахани под уголовное преследование попал местный житель, подозреваемый в даче взятки пограничнику. Следователи возбудили дело по соответствующей статье (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: СУ СКР по Астраханской области Астраханец попытался "подмазать" пограничника, чтобы провезти три фуры за пределы РФ

Следствие полагает, что 15 апреля этого года фигурант, находясь в одном из кафе в Кировском районе Астрахани, попытался дать взятку сотруднику погрануправления. Мужчина хотел таким образом обеспечить беспрепятственный проезд трех грузовиков через госграницу РФ без досмотра.

Правоохранитель деньги не принял и сообщил о противоправных действиях. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК и ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Марина Окорокова