Из Кирова запустили новые электрички до села Балезино в Удмуртии

25 мая из Кировской области начали ходить ежедневные электропоезда серии «ЭПЗД» по маршрутам Киров—Балезино и Киров—Ежиха. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД (филиал «РЖД»)

Электрички оборудованы розетками и удобными креслами, вместительными полками, климат-контролем с обеззараживанием воздуха, условиями для маломобильных граждан и системой видеонаблюдения.

Напомним, в середине мая на маршрут Ижевск—Казань и обратно вышли новые шестивагонные электрички. Они пришли на замену устаревшим составам, которые курсировали с 2007 года. Электропоезд получил название «Тюрагай», что в переводе с удмуртского означает «жаворонок». Головные вагоны оформлены в удмуртской национальной символике.