Число субъектов МСП на Ставрополье выросло на 19% до 362 тысяч

Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан в Ставропольском крае вплотную приблизилось к отметке в 363 тыс. Как сообщили в региональном министерстве экономического развития, прирост за последние 12 месяцев составил 19%, что вывело регион на рекордные показатели.

«Сейчас на Ставрополье насчитывается 362,9 тыс. представителей МСП. Это наилучший результат за всю историю наблюдений. Очевидно, что интерес к открытию собственного дела в крае неуклонно растет. Неслучайно малый и средний бизнес называют двигателем региональной экономики — на его долю приходится треть всего оборота», — прокомментировал ситуацию глава ведомства Антон Доронин.

По его словам, губернатор Владимир Владимиров поручил наращивать объемы государственной поддержки предпринимательского сообщества. Решение этой задачи включено в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В его рамках на Ставрополье действует свыше 70 различных инструментов — от консультаций и микрозаймов до поручительств по кредитам. Эти механизмы призваны помочь как начинающим бизнесменам, так и тем, кто планирует расширять существующее дело.

Статистика ведомства показывает, что только за предыдущий год предприниматели региона воспользовались этими услугами порядка 2,5 тыс. раз. Инфраструктура поддержки продолжает развиваться, что создает благоприятные условия для дальнейшего роста сектора. Власти ожидают, что текущий тренд на увеличение числа субъектов МСП сохранится, поскольку регион активно стимулирует частную инициативу.

Станислав Маслаков