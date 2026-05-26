В Екатеринбурге загорелось общежитие на Сортировке

В Екатеринбурге произошел пожар в доме на улице Надеждинской, 12. Как сообщили «Ъ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области, горит квартира на пятом этаже, площадь возгорания составляет около 50 кв. метров. На месте работают 15 единиц техники и 45 человек личного состава. По данным местных СМИ, возгорание произошло в общежитии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Звеньями газодымозащитной службы спасены четыре человека. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, уточнили в МЧС.

Полина Бабинцева