Более 1 400 человек пострадали от клещей на Ставрополье с начала года

На минувшей неделе в медицинские учреждения Ставропольского края с жалобами на укусы клещей обратились 327 граждан, при этом специалисты регионального Роспотребнадзора подтвердили случаи заражения боррелиозом и крымской геморрагической лихорадкой.

Сезон активности паукообразных на Ставрополье набирает обороты: если семь дней назад число пострадавших от их нападений было выше, то за последнюю неделю к врачам пришли еще 327 человек. Всего с января 2026 года от укусов этих членистоногих пострадало 1 424 местных жителя, информирует управление Роспотребнадзора по краю.

Среди обратившихся за помощью выявлены носители опасных инфекций, передающихся через укусы. У двух пациентов диагностирован боррелиоз (болезнь Лайма), а трое заразились КГЛ (крымской геморрагической лихорадкой). Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний, власти региона запустили комплекс противоэпидемических мероприятий.

На данный момент акарицидная обработка территорий охватила 3 476,5 гектара. Основной упор сделан на зоны потенциального риска. В частности, обработаны 125,8 гектара земли вокруг детских садов и школ, 2 431,2 гектара пастбищ, а также 740,3 гектара рекреационных пространств — парков, скверов и аналогичных мест отдыха. Еще 179,2 гектара приходятся на лесополосы, дачные участки и прочие открытые локации.

Параллельно в регионе заботятся о фауне. Как отметили в краевом управлении ветеринарии, противоклещевую обработку прошли почти 148,7 тыс. голов крупного и более 143,9 тыс. голов мелкого рогатого скота. «Эти меры направлены на снижение популяции переносчиков инфекций и защиту как людей, так и животных», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Станислав Маслаков