В думе призвали вернуть пешеходные ограждения в центр Екатеринбурга

Около проезжей части на ул. Свердлова в Екатеринбурге необходимо установить пешеходные ограждения из-за опасности для пешеходов от «активной езды дрифтеров», заявил депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия») на заседании думской комиссии по городскому хозяйству. С этим депутат возмутился, что администрация решила убрать большую часть заборов у дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Свердлова в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Улица Свердлова в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова пояснила, что власти убирают только устаревшие ограждения, которые «становятся более опасными, нежели создают безопасность». Она также напомнила, что в 2024 году на федеральном уровне внесли изменения в ГОСТ, в которых расширили перечень мест, в которых заборы допускается не устанавливать. «Я считаю, что там, где можно избавиться от ограждений, это надо делать. Это дополнительные постоянные расходы, которые мы несем»,— подчеркнула госпожа Благодаткова.

Ответ чиновницы не устроил Александра Колесникова. Депутат отметил, что бюджет Екатеринбурга уже понес расходы на установку ограждений и их демонтаж. «Дели их куда-то: сдали в металлолом или украли. На ул. Свердлова их нужно восстановить. Я вас прошу восстановить ограждения, это пожелание жителей. Давайте вопрос решим, и лучше в этом году»,— призвал он мэрию.

Власти Екатеринбурга начали массово демонтировать «избыточные уличные ограждения» в городе с 2021 года. Тогда мэр Алексей Орлов дал поручение руководителям районных администраций к сносу заборов, загромождающих городское пространство. В список включили 254 объекта общей протяженностью в 73 км. «Стартуем с центральной части Екатеринбурга, потом пойдем в другие районы города. Тратить ресурсы на их содержание больше не будем. Преобразившиеся пространства примут совершенно иной вид. Думаю, что горожане это оценят»,— отметил тогда градоначальник.

Василий Алексеев