В Ижевске опубликовали программу мероприятий на День пограничника

В День пограничника, 28 мая, в Ижевске состоится торжественный марш. Служащие пограничных войск в 10:00 возложат цветы к Вечному огню и пройдут по улице Лихвинцева, затем по улице Бородина и остановятся в парке имени Горького. Как сообщили в администрации города, до 11:00 проезд транспорта по этим улицам будет ограничен.

С 11:00 до 16:00 в парке имени Горького пройдет концертная программа, будет работать полевая кухня. Днем ранее, 27 мая, в парке «Патриот» в 18:00 у памятника воину-интернационалисту проведут торжественное построение и боевой расчет.