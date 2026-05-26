В Ижевске обновили проект расширения проспекта Калашникова до шести полос

Администрация Ижевска внесла изменения в проект расширения проспекта Калашникова от улицы 40 лет Победы до улицы Бабушкина через частный сектор. Впервые проект строительства магистрали был представлен в 2017 году. Соответствующее постановление главы города Дмитрия Чистякова опубликовано на сайте муниципалитета.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Длина участка составляет 0,8 км, площадь проектируемой территории — 6,9 га. Планируется, что дорога будет шестиполосной с выделенными полосами для общественного транспорта, трамвайными путями, тротуарами и велодорожками. Магистраль проектируется через частные дома на улицах Бабушкина, Перова и Васнецова. Лесополосы не затрагиваются.

Напомним, девять лет назад планировалось продлить проспект Калашникова до улицы Удмуртской через Восточный поселок. В декабре 2018 года глава республики Александр Бречалов заявил об отказе от расширения магистрали. Тогда работы оценивались в 6 млрд руб. Весной 2022 года тогдашний министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев заявил, что проект актуален, но стоимость его реализации превысила 9 млрд руб.

Отметим, что торги на разработку проектной документации для строительства проспекта Калашникова стали основанием для обвинения в 2017 году бывшего депутата гордумы Ижевска Захара Милостивенко, который приходился зятем тогдашнему главе республики Александру Соловьеву, в ограничении конкуренции (ст. 178 УК). В 2021 году Октябрьский райсуд Ижевска признал его виновным, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности. В 2022 году приговор был обжалован в Верховный суд Удмуртии и отменен.

По данным судебного делопроизводства, в дальнейшем уголовное дело вновь поступило в предыдущую судебную инстанцию, однако в конце 2023 года было возвращено прокурору из-за обвинительного заключения, составленного с нарушениями. Более свежих данных в открытых базах «Ъ-Удмуртия» не обнаружил.