В Татарстане в два раза повысили выплаты молодым женщинам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане вдвое увеличили выплаты молодым матерям из сел

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане вдвое увеличили выплаты молодым матерям из сел

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выплаты при рождении первого ребенка женщинам до 25 лет, проживающим в селе не менее трех лет, увеличили с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Для женщин до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка сумму выплат увеличили со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Анна Кайдалова