Турпоток в Екатеринбург в I квартале вырос на 10% к прошлому году

В I квартале 2026 года Екатеринбург посетили 563 тыс. туристов, сообщила директор департамента общественных связей городской администрации Екатерина Форукшина. Это на 55 тыс. — то есть на 10,8% — больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В основном к нам едут наши соседи: Тюмень, Пермь, Челябинская область, ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ). Однако нас выбирают и Москва и Санкт-Петербург»,— сказала госпожа Форукшина.

По ее словам, один из новых методов привлечения туристов — это коллаборации с другими городами, такими как Казань и Нижний Новгород. Они бесплатно демонстрируют своим жителям видеоролики про отдых в Екатеринбурге, а их материалы тоже показывают уральцам.

Ранее в Свердловской области представили новый национальный туристический маршрут «Бажовское путешествие». Он проходит через Екатеринбург, Сысерть, Полевской и Березовский. Первые заезды запланированы на июнь, туры также пройдут в июле и августе.

Анна Капустина