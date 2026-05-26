В Татарстане прекратили более 19 тыс. исполнительных производств на 1,4 млрд руб. в отношении более 5,5 тыс. должников в связи с заключением контракта с Министерством обороны России. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главного судебного пристава республики Альберт Ибятуллин.

В Татарстане приостановили исполнительные производства участников СВО на 1,4 млрд

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане приостановили исполнительные производства участников СВО на 1,4 млрд

По его словам, только с начала года в регионе судебные приставы приостановили 12 тыс. исполнительных производств на 800 млн руб. в отношении свыше 5 тыс. человек. К этому относятся административные штрафы и государственные пошлины.

С начала проведения специальной военной операции судебные приставы Татарстана приостановили 63 тыс. исполнительных производств в отношении 16 тыс. должников на общую сумму свыше 4 млрд руб.

Кроме того, по сообщению заместителя министра юстиции Татарстана Мухарряма Ибятова, в республике рассматривается вопрос об обеспечении участников СВО бесплатными земельными участками.

Анна Кайдалова