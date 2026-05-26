Грозы и град прогнозируются в Удмуртии 27 мая

В северо-западных районах Удмуртии 27 мая ожидаются грозы и град. Наибольшая вероятность природного явления в Юкаменском, Ярском и Глазовском районах. Об этом в Telegram написала синоптик Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова.

Также в среду ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем в этот день составит 17-22°С. В четверг, 28 мая, прогнозируется похолодание — до 13-16°С в дневное время суток. 29 мая температура после обеда поднимется до 14-17°С.