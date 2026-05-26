На реализацию проектов в Дагестане выделили 25,7 млрд рублей

В текущем года в Дагестане на реализацию национальных проектов будет направлено 25,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, сумма инвестиций в это году на 700 млн руб. превышает сумму 2025 года.

«Нацпроекты были запущены с 2025 года по прямой инициативе Президента РФ Владимира Путина. Их масштаб огромен — от поддержки семьи и укрепления здоровья людей до формирования комфортной городской среды, защиты экологии и форсированного цифрового и экономического развития»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что половину средств необходимо освоить до 1 июля, однако не все ведомства выдерживают сроки.

Наталья Шинкарева