В двух районах Казани произошло отключение электричества

В Авиастроительном и Приволжском районах Казани, а также в поселках Дербышки и Куюки произошло аварийное отключение электроэнергии. Информацию об этом «Ъ Волга-Урал» подтвердили в диспетчерской службе «Сетевой компании». Причиной стало технологическое нарушение электроснабжения.

Без света остались дома на улицах Братьев Касимовых, Зорге, проспекте Победы, улице Максимова и прилегающих улицах. Ориентировочное время восстановления — два-три часа.

В поселках Дербышки и Куюки работы займут до пяти часов.

Анар Зейналов