Более 186,5 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за объекты благоустройства

В Екатеринбурге в голосовании за зоны благоустройства приняли участие более 186,5 тыс. человек, сообщили в мэрии. Чтобы город смог получить федеральную поддержку на обновление победившего объекта, нужно, чтобы до 12 июня голоса через госуслуги оставили еще около 104 тыс. горожан.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лидерами голосования на сегодняшний день являются набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского (36 тыс. голосов), бульвар по улице Культуры (19,5 тыс.), Основинский парк (19 тыс.). Всего на благоустройство в 2027 году претендуют 17 общественных территорий.

По данным «Ъ-Урал», в мэрии Екатеринбурга недовольны стартом голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФГКС). Источники утверждают, что набор голосов пошел активнее лишь после того, как в работу включилась заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева. Она курировала голосование в прошлом году, когда уральская столица заняла третье место в общероссийском рейтинге, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Ирина Пичурина