35 тыс. сделок с недвижимостью прошло в Свердловской области в I квартале

В первом квартале 2026 года в Свердловской области зарегистрировано более 35 тыс. сделок с жильем. Как сообщила замначальника отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде и арестов управления Росреестра по региону Кристина Молокова, это свидетельствует о росте активности по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По ее данным, число договоров долевого участия на первичном рынке по сравнению с I кварталом прошлого года выросло на 36%, а рост сделок купли-продажи на вторичном рынке — на 13%.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников пояснил, что рост продаж в конце 2025 года — начале 2026 года был связан с изменением условий семейной ипотеки, тогда как весной ситуация стабилизировалась.

Господин Олейников указал на снижение доли ипотечных сделок у девелоперов: если в январе семейная ипотека составляла 82%, то к марту показатель упал до 56%, при этом многие покупатели оформляют рыночные кредиты в ожидании рефинансирования.

Эксперт выразил надежду, что снижение ключевой ставки произойдет до конца 2026 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», по итогам I квартала средняя стоимость кв. м на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге выросла до 140 тыс. руб., а объем предложения сократился.

Мария Игнатова