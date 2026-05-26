Госэкспертиза со второго раза одобрила реконструкцию трамвая №11 в Саратове

Проект реконструкции трамвайной линии №11 (Мирный переулок — Геологический колледж) получил положительное заключение госэкспертизы со второго раза. Разработкой проекта занималось самарское ООО «Базис». Соответствующую информацию разместили в Едином госреестре заключений 20 мая.

В конце апреля аналогичные разрешения были получены на обновление маршрутов №4 и №10. Однако фактическое начало работ, по разъяснениям мэрии, возможно не раньше третьего квартала 2026 года — после того как в городской бюджет поступят средства капитального гранта на модернизацию трамвайной инфраструктуры.

В администрации также отметили, что на время закрытия маршрутов №4 и №10 запускать компенсационные автобусы не планируется. Чиновники аргументируют это тем, что проблемные участки небольшие по протяженности и уже обслуживаются существующими автобусными маршрутами №46, №58, №65. В комитете по транспорту проанализировали пассажиропоток и пришли к выводу: действующая сеть справляется с перевозками. Введение дополнительных автобусов, по мнению властей, приведет лишь к росту числа машин на линии, дополнительным заторам и снижению эффективности перевозок.

