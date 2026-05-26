В Росгвардии назвали демпинг угрозой для охраны школ Ставрополья

Стоимость контрактов на охрану школ и социальных объектов в Ставропольском крае на торгах иногда снижается до 100 руб. за час работы охранника. Об этом сообщил начальник управления центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю Алексей Лашков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Бывают случаи, когда цену понижают до 50%, после чего уже не могут выполнить обязательства по договору. В итоге организации начинают экономить на персонале и соблюдении требований законодательства, ставят на объекты людей без необходимой подготовки»,— отметил господин Лашков.

Участники рынка называют ключевой проблемой действующую систему электронных аукционов, при которой победителя определяет минимальная цена контракта. По оценкам представителей отрасли, экономически обоснованная стоимость часа охраны сейчас составляет около 415 руб.

Председатель комитета Союза «ТПП СК» по предпринимательской деятельности в сфере безопасности Анатолий Сапичев заявил, что при таких ценах компании зачастую не могут даже обеспечить выплату регионального МРОТ.

«Руководитель заранее понимает, на какие нарушения идет с такой ценой. Это серые схемы, неполное трудоустройство, сотрудники без официального оформления»,— подчеркнул господин Сапичев.

По словам врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергея Шишова, проблема демпинга характерна практически для всех регионов России.

Представители отрасли предлагают изменить подход к закупкам охранных услуг для школ и других социальных объектов. В частности, речь идет о переходе от электронных аукционов к конкурсам с предварительным отбором подрядчиков по численности персонала, лицензиям, уровню подготовки сотрудников и техническому оснащению.

С начала 2026 года Росгвардия провела в регионе 25 проверок ЧОПов, обследовала более 2 тыс. объектов охраны и составила 132 протокола за нарушения при оказании услуг.

Подробнее читайте в материале «Пост сдали по дешевке».

Валерий Климов