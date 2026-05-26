В Оренбуржье жителю Ленинградской области вынесли приговор за ДТП с тремя погибшими

В Оренбуржье суд признал виновным 60-летнего жителя Ленинградской области по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

По информации надзорного ведомства, 8 августа 2025 года обвиняемый управлял автомобилем марки «Хенде». Он двигался по автодороге М-5 «Урал». В районе поселка Лылово Гайского муниципального округа при совершении обгона водитель выехал на встречную полосу. Во избежание лобового столкновения водитель встречного автомобиля «Митсубиси» съехал на обочину дороги, потерял управление и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли. Еще один пассажир получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Руфия Кутляева