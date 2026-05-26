Воронежцы узаконили 2,6 тысячи участков на 12 га по гаражной амнистии

С начала реализации закона о «гаражной амнистии» в сентябре 2021 года на территории Воронежской области по упрощенной схеме зарегистрировали 2626 земельных участков общей площадью 11,9 га, а также 1537 гаражей. Лидерами среди муниципальных образований стали Калачеевский (347 гаражей), Россошанский (304) и Каширский (142) районы. В областном центре узаконили 67 гаражей. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

По данным ведомства, за первый квартал 2026 года жители региона зарегистрировали 66 гаражей и 136 участков общей площадью 4025 кв. м. Как отметила руководитель управления Елена Перегудова, «в регионе еще осталось большое количество земельных участков и гаражей без прав собственности, а это значит, что владельцы не могут продать, подарить или завещать свое имущество».

«Гаражная амнистия» предусматривает упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи и участки под ними при условии, что строения являются одноэтажными, не имеют жилых помещений и были возведены до 30 декабря 2004 года. Амнистия не распространяется на самострои, гаражи-«ракушки» и подземные паркинги в многоэтажках.

Срок действия закона о «гаражной амнистии» в текущей редакции истекает 1 сентября 2026 года. Однако, как сообщал «Ъ», в феврале в Госдуму был внесен законопроект о продлении упрощенной регистрации до 1 сентября 2031-го. Кабмин выразил поддержку законопроекту. В проекте правительственного отзыва была приведена статистика, согласно которой в рамках «амнистии» в стране было оформлено 249,1 тыс. гаражей и 496,7 тыс. участков общей площадью более 15,6 млн кв. м., что «свидетельствует о положительных результатах и востребованности среди граждан такого механизма».

На сегодняшний день в Госдуме законопроект находится на стадии рассмотрения в первом чтении. Указывается, что он был включен в проект порядка работы 26 мая. В заключении профильного комитета говорится, что «законопроект направлен на поддержку граждан, защиту их имущественных прав и стабильность гражданского оборота».

Денис Данилов