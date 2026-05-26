Структура «Росатома» подала встречный иск к подрядчику Курской АЭС

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск АО «Концерн Росэнергоатом» (структура госкорпорации «Росатом») в лице курчатовского филиала к поставщику оборудования на Курскую АЭС — чувашскому ООО СК «Реам-строй» Руслана Матвеева и Максима Борисова. Заявитель просит взыскать в его пользу 13,4 млн руб. неустойки по договору от 2023 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Суд квалифицировал этот иск как встречный, поскольку в марте «Реам-строй» уже потребовал со структуры «Росатома» 78 млн руб. за выполненные работы и 7,1 млн руб. банковской гарантии. Арбитраж будет рассматривать оба заявления в рамках одного дела. На фоне этого решения сегодняшнее заседание было отложено на 13 июля.

В феврале курский филиал нижегородского ООО «Трест Россэм» (входит в инжиниринговый дивизион «Росатома»; строитель Курской АЭС-2) обратился в региональный арбитраж с иском к ликвидируемому АО «Корпорация развития Курской области». Он потребовал взыскать в его пользу 141 млн руб. Иск приняли к производству, разбирательство в закрытом режиме продолжится 4 июня.

