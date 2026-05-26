БК «Зенит» не взял Казань

Баскетбольный «Зенит» упустил еще один шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ, проиграв на своей площадке шестой матч плей-офф казанскому УНИКСу со счетом 73:78. Ужасные действия хозяев в защите, куча потерь, отсутствие концентрации — вот что предопределило результат. Счет серии, в которой сине-бело-голубые вели 3–1, стал равным 3–3. Седьмой, решающий матч пройдет 28 мая в Казани.

Игрок «Зенита» Андрей Мартюк (слева) и игрок УНИКСа Маркус Бингэм (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игроки УНИКСа Джален Рейнольдс и Михаил Беленицкий и зенитовец Андрей Мартюк (слева направо) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Момент матча между УНИКСом и «Зенитом» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото

Казалось, после того как «Зенит» получил ощутимую пощечину в Казани, проиграв пятый матч 66:83, подопечные черногорского тренера Деяна Радоньича возьмут себя в руки и на своей площадке «закроют» полуфинальную дуэль. Тем более что ЦСКА в другом полуфинале это сделал, обыграв «Локомотив-Краснодар» в серии со счетом 4–1. Именно с армейским клубом сыграет в финале Единой лиги ВТБ тот, кто победит в серии между «Зенитом» и УНИКСом.

Но тут никакой ясности нет. В начале противостояния доминировал «Зенит», выиграв три матча подряд. Потом инициатива перешла к клубу из Казани. И когда болельщики петербуржцев ждали от них победы в шестом матче, игроки «Зенита» начали на своей площадке, пропустив десять очков подряд. Уже при счете 0:10 закралось сомнение в том, что хозяева сумеют выиграть матч — так на решающие дуэли не настраиваются. Тем более что ничего сверхъестественного в плане тактики гости не продемонстрировали. Просто разгильдяйство сквозило в действиях игроков «Зенита».

И такими сериями команды «выстреливали» вплоть до последних секунд игры. Тогда все и решилось — как всегда это бывает в баскетболе. Казанцы снова обеспечили себе задел в середине последней четверти, хозяева сумели сравнять счет на последних минутах, но концовку гости забрали, воспользовавшись ошибками «Зенита» в обороне. К слову, большую роль в этом сыграл 36-летний Алексей Швед, хладнокровно распределявший мячи в эти мгновения. Еще в прошлом сезоне он выступал за «Зенит» — теперь играет за УНИКС. А у петербуржцев таких лидеров не нашлось. Их атаки были страстными, но порой хаотичными. Волжане забрасывали мячи не так эффектно, зато четко и хладнокровно.

«С точки зрения защиты мы играли неплохо, в нападении нам нужно стараться лучше,— резюмировал итог встречи Деян Радоньич, тренер «Зенита».— Мы допустили 21 потерю. В концовке матча все мог решить один бросок. УНИКС смог его забить, мы — нет, и поэтому мы продолжаем серию».

И в таком духе были все объяснения результата матча от представителей петербургского клуба. «"Зенит" продолжает борьбу в серии» — гласят заголовки, и это выдается как некое достижение. Хотя серию можно было уже завершить после того, как сине-бело-голубые повели в счете 3–1. Вместо этого они проиграли два матча, и теперь вынуждены снова ехать играть в Казань играть решающую дуэль. Там, если петербуржцы снова будут действовать, спустя рукава, они проиграют. А тренера Радоньича уволят. Но есть надежда на то, что он все-таки придумает, как расшевелить игроков своей команды, и те хотя бы начнут матч, не давая сопернику фору в 10 очков. Даже для баскетбола это многовато.

Об организации игры и говорить не стоит. Иногда складывается впечатление, что игроки «Зенита» провели несколько тренировок перед тем, как встретиться с УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ. Мяч не могут забросить в кольцо с двух метров. Пасуют соперникам — вместо своих. Хотя за плечами у них целый сезон, и что-то наиграть можно было успеть. И не просто «наиграть» — а показать все лучшее в этих решающих играх сезона.

Кирилл Легков