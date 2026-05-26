Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Томская область не смогла привлечь кредиты для пополнения бюджета

Департамент финансов Томской области признал несостоявшимися три из четырех аукционов на право предоставления региону возобновляемой кредитной линии с лимитом по 1 млрд руб. каждая.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно информации на сайте госзакупок, решение принято в связи с отсутствием заявок. Стоимость контрактов составляла: два по 337,8 млн руб. и еще два по 475,1 млн руб.

Средства планировалось привлечь на 730 и 1020 календарных дней для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Ставка указана плавающей: в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, плюс надбавка.

В декабре 2025 года был утвержден бюджет Томской области на 2026-й с доходами в 127,21 млрд руб. и расходами в 127,44 млрд руб.

Лолита Белова

Новости компаний Все