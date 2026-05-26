Томская область не смогла привлечь кредиты для пополнения бюджета

Департамент финансов Томской области признал несостоявшимися три из четырех аукционов на право предоставления региону возобновляемой кредитной линии с лимитом по 1 млрд руб. каждая.

Согласно информации на сайте госзакупок, решение принято в связи с отсутствием заявок. Стоимость контрактов составляла: два по 337,8 млн руб. и еще два по 475,1 млн руб.

Средства планировалось привлечь на 730 и 1020 календарных дней для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Ставка указана плавающей: в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, плюс надбавка.

В декабре 2025 года был утвержден бюджет Томской области на 2026-й с доходами в 127,21 млрд руб. и расходами в 127,44 млрд руб.

Лолита Белова