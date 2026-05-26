Троих жителей Невинномысска осудили за разбой

Суд в Невинномысске признал виновными в разбое группой лиц (ч. 2 ст. 162 УК РФ) троих местных жителей. Об этом собщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как установил суд, в декабре 2025 года подсудимые в Невинномысске встретили случайного прохожего и потребовали от него купить алкоголь. Мужчина сел в автомобиль к фигурантам, и они направились в ближайший магазин. «После покупки злоумышленники стали требовать у потерпевшего деньги. С целью устрашения соучастники применили насилие, а также произвели выстрел из пневматического оружия рядом с жертвой»,— говорится в сообщении.

Злоумышленники вытащили из карманов потерпевшего деньги и скрылись.

Фигуранты получили от трех лет до 3,5 лет колонии общего и строгого режима.

Наталья Шинкарева