Минпромторгу отказали во взыскании с УЗГА 83 млн рублей
Арбитражный суд Москвы отказал Министерству промышленности и торговли РФ во взыскании с Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) 83 млн руб. за срыв сроков выполнения работ по государственному контракту, следует из данных картотеки. Причиной стало истечение сроков исковой давности.
Согласно иску, в декабре 2016 года УЗГА и Минпромторг заключили госконтракт. Завод должен был выполнить работы и передать результаты заказчику по проекту о замещении самолета Л-410. Министерство утверждало, что компания сорвала сроки по этапам 3.2, 4 и 6 ОКР: вместо ноября 2018 года акты сдачи-приемки были подписаны лишь в апреле 2019-го. Позже Минпромторг оценил общую сумму пеней в 83 млн руб.
В рамках судебного разбирательства представитель УЗГА рассказал о пропуске срока исковой давности: в решении арбитража указано, что министерство обязано было узнать о нарушении сроков контракта 1 декабря 2018 года — на следующий день после установленного контрактом срока завершения работ. Соответственно, трехлетний срок для обращения в суд истек в декабре 2021 года.