В Казани в доме Зинаиды Ушковой начались противоаварийные работы
В Казани в историческом доме Зинаиды Ушковой на улице Кремлевской начались противоаварийные работы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Здание конца XIX века прошло техническое обследование. Специалисты выявили, что часть конструкций находится в аварийном состоянии.
Планируется укрепить фундамент, усилить стены и своды, провести гидроизоляцию подвалов и частично заменить кровлю. После этого начнется полноценная реставрация с сохранением исторических интерьеров — паркетного зала, грота и декоративной лепнины.