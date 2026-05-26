В Казани в доме Зинаиды Ушковой начались противоаварийные работы

В Казани в историческом доме Зинаиды Ушковой на улице Кремлевской начались противоаварийные работы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Дом Зинаиды Ушковой

Здание конца XIX века прошло техническое обследование. Специалисты выявили, что часть конструкций находится в аварийном состоянии.

Планируется укрепить фундамент, усилить стены и своды, провести гидроизоляцию подвалов и частично заменить кровлю. После этого начнется полноценная реставрация с сохранением исторических интерьеров — паркетного зала, грота и декоративной лепнины.

