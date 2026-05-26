DOGMA открыла в Краснодаре офис продаж квартала бизнес-класса «ГРЕЙД»

В Краснодаре открыл свои двери новый офис продаж квартала бизнес-класса «Грейд» от федерального девелопера DOGMA. Пространство отражает концепцию проекта и его архитектурно-эстетические решения, позволяя погрузиться в атмосферу будущей жилой среды.

Программа мероприятия была насыщенной: работал кейтеринг с легкими закусками и напитками, а атмосфера способствовала неформальному общению — гости знакомились, обсуждали проект, делились впечатлениями и задавали вопросы представителям компании.

Одним из ярких событий стало появление двойника Леонардо Ди Каприо — актера Александра Ясеня. Его визит был неожиданным и самым ярким элементом праздника, вызвавшим большой интерес у гостей.

«Сегодня мы открываем новый офис продаж, который позволит максимально погрузить покупателей в проект и оценить его преимущества. Мы стремимся, чтобы уже при первом визите клиенты могли почувствовать атмосферу будущего дома и уровень качества. Для нас было важно создать пространство, полностью соответствующее концепции квартала, формирующее правильное впечатление и комфортное как для клиентов, так и для сотрудников»,— отметила Жанна Белянкина, вице-президент маркетингу и продажам ГК DOGMA.

Новый офис продаж выполнен в стилистике проекта и является продолжением его архитектурной и дизайнерской концепции. Здесь покупатели смогут погрузиться в атмосферу будущего жилья, изучить планировочные решения, инфраструктуру и условия приобретения недвижимости.

ЖК «ГРЕЙД» — это полноценная экосистема на северо-востоке Краснодара. Здесь есть все для избирательного покупателя: интеллектуальный досуг, спортивные объекты и современные технологии, объединенные в одном жилом пространстве. Например, для любителей литературы предусмотрены лекторий и библиотека, для тех, кто предпочитает спорт,— теннисный корт и баскетбольная площадка, замедлиться и провести время наедине с собой можно в медитативном дворе «Круги на воде».

