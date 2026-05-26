В Бугуруслане ищут подростка в реке Большой Кинель

В Бугуруслане прокуратура и следователи организовали проверочные мероприятия по факту происшествия с несовершеннолетним на водном объекте. Организованы поисковые мероприятия, сообщают СУ СКР и прокуратура по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По предварительным данным, 25 мая группа подростков гуляла на берегу реки Большой Кинель. Около 17:00 (MSK+2) подросток 2015 года рождения пошел купаться, не справился с течением и скрылся под водой.

В СКР по Оренбуржью организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Руфия Кутляева