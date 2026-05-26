Госдолг Белгородской области приблизился к 50 млрд рублей

По состоянию на 25 мая 2026 года объем государственного долга Белгородской области составил 49,8 млрд руб. Из этой суммы 28,6 млрд приходятся на бюджетные кредиты, 20,8 млрд — на кредиты банков, а 0,4 млрд — на государственные гарантии. Информацию опубликовало региональное министерство финансов и бюджетной политики.

Минфин также обнародовал детализацию роста госдолга в течение этого года. Сумма составляла:

на 1 января — 39,2 млрд руб.;

на 1 апреля — 42,5 млрд руб.;

на 1 мая — 44,8 млрд руб.;

Рост общего объема госдолга произошел, в первую очередь, вследствие увеличения суммы банковских кредитов с 13,7 до 20,8 млрд руб. в период, начиная с 1 апреля. Объем господдержки остался неизменным, а сумма бюджетных кредитов выросла лишь на 0,2 млрд руб.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал об изменении доходной и расходной частей бюджета Белгородской области на 2026 год. Доходы областной казны увеличились на 1,6 млрд — до 164,9 млрд руб. Расходы выросли на 4,9 млрд — до 182,2 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета увеличился с 14 до 17,3 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2027 года установили на отметке в сумме 52 млрд руб.

Денис Данилов