В Кировской области готовят закон о компенсациях за наем молодых специалистов

В Кировской области готовят закон, по которому работодателям компенсируют расходы на устройство на работу молодых специалистов. Закон могут принять этой осенью, сообщил губернатор региона Александр Соколов в интервью ТАСС.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Государство будет частично возмещать затраты работодателя на обучение, проживание, детский сад и питание детей молодого специалиста. При этом зарплаты в компенсацию не включаются.

Целью закона является создание условий, при которых бизнесу будет выгоднее брать выпускников вузов и колледжей без опыта, а молодым специалистам — проще заходить на рынок труда.

Анна Кайдалова