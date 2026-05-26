Кузбасс намерен привлечь кредитные линии на 5 млрд рублей
Министерство финансов Кемеровской области (Кузбасса) объявило аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий на общую сумму 5 млрд руб., срок их действия составит 730 календарных дней, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Всего планируется привлечь пять кредитных линий по 1 млрд руб. каждая: четыре контракта стоимостью 335,8 млн руб. и периодом доступности средств с 1 июля по 30 июля 2026 года, еще один — за 339,7 млн руб. — предусматривает предоставление средств в период с 22 июня по 21 июля 2026 года.
Кредиты привлекаются для частичного финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств региона.
В мае 2026 года регион привлек возобновляемые кредитные линии в ПАО «Сбербанк» на общую сумму 13,5 млрд руб. Полученные средства также планируется направить на погашение имеющихся долговых обязательств.