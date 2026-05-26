На благоустройство Александровской площади в Ставрополе потратят 1,6 млрд рублей

Власти Ставрополя направят около 1,6 млрд руб. на реконструкцию Александровской площади. Подрядчика для выполнения работ уже определили по итогам конкурса. Согласно данным портала госзакупок, начальная стоимость контракта составляла 1,666 млрд руб.

В ходе торгов цена была снижена примерно на 161 тыс. руб. Победителем тендера стало ООО «Инженерные технологии». По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Ставрополе в январе 2021 года и специализируется на жилищном строительстве. Директором компании является Андрей Суворкин, бенефициаром — Алексей Греховодов. По итогам 2025 года выручка ООО «Инженерные технологии» составила 23,26 млрд руб., чистая прибыль — 433,8 млн руб. Годом ранее выручка компании достигала 23,89 млрд руб., а чистая прибыль — 1,07 млрд руб.

Среднесписочная численность сотрудников компании на конец 2025 года составляла 1,5 тыс. человек. За прошлый год предприятие перечислило в бюджеты и внебюджетные фонды около 2,4 млрд руб. налогов и сборов. Согласно СПАРК, компания заключила шесть госконтрактов на общую сумму свыше 24 млрд руб. Крупнейшими заказчиками выступали минстрой Ставропольского края, комитет градостроительства и комитет городского хозяйства.

Финансирование реконструкции Александровской площади будет осуществляться из бюджета Ставрополя без привлечения средств краевого бюджета. Работы на объекте уже стартовали. Проект реализуют в два этапа: первый должны завершить до 15 января 2027 года, второй — до 1 сентября 2027 года.

Сейчас на Александровской площади демонтируют плиточное покрытие. Затем подрядчик приступит к замене подземных инженерных коммуникаций — сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газа и теплоснабжения. Эти работы планируется завершить до конца текущего года. Непосредственно благоустройство территории пройдет в 2027 году. Общая площадь обновленного общественного пространства составит около 20 тыс. кв. м.

