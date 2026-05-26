В Татарстане только каждый пятый выпускник работает по специальности
В Татарстане только два студента из десяти после выпуска идут работать по своей специальности. Об этом сообщает РБК Татарстан.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным экспертов, молодежь все чаще выбирает профессии с низким порогом входа вместо работы по профилю образования. При этом каждый третий выпускник колледжа или вуза в России в итоге не работает по специальности.
Специалисты считают, что проблема связана с разрывом между теорией и практикой. Поэтому работодатели все активнее вкладываются в раннюю профориентацию подростков.