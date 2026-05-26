По итогам прошлого года Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по объему агростраховых премий АО «РСХБ-Страхование». На республику пришлось 245,2 млн руб., сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в число лидеров ПФО по объему агрострахования

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Татарстан вошел в число лидеров ПФО по объему агрострахования

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом объем агростраховых премий в регионе за два года увеличился на 45,8%.

Самый высокий рост объема агростраховых премий среди регионов ПФО показала Чувашия, объем страховых премий вырос на 144,1% по сравнению с 2023 годом.

Аграрии ПФО чаще всего страхуют урожай по программам с господдержкой — от засухи, суховея и весенних заморозков.

В животноводстве предприятия наиболее активно страхуют крупный рогатый скот, свиней и птицу. С прошлого года перечень страховых рисков также дополнили паводки и изъятие животных по решению властей.

Анна Кайдалова