Прокуратура организовала проверку после столкновения маломерного судна с пирсом на реке Каме в Чистополе. В результате инцидента водитель судна погиб, пассажир получил травмы, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В Чистополе начали проверку после смерти водителя судна при столкновении с пирсом

В Чистополе начали проверку после смерти водителя судна при столкновении с пирсом

Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства о безопасности судовождения.

По сообщению ГУ МЧС по Татарстану, лодка врезалась в металлический понтон станции на улице Затонской.

По данным спасателей, госпитализированному пассажиру было 42 года, погибшему — 46 лет. Предварительно, причиной происшествия могло стать нарушение правил пользования маломерными судами — судоводитель не выбрал безопасную скорость движения.

Анна Кайдалова