Из Ростовской области в Азербайджан экспортировали 43 тонны кормовых смесей

С 18 по 22 мая с территории Ростовской области в Азербайджан было экспортировано 43 тонны кормовых смесей. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Как отмечается в сообщении, отправленная продукция была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, а такжее соответствует требованиям страны-импортера. «Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных испытательной лаборатори»,— говорится в сообщении.

