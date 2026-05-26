Офтальмологи Удмуртии прооперировали участника СВО с проникающим ранением глаза

Врачи Республиканской офтальмологической клинической больницы (РОКБ) в Удмуртии восстановили зрение 45-летнему участнику спецоперации после проникающего ранения глаза. Солдат был травмирован во время выполнения боевой задачи в 2025 году, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Военнослужащий обратился в РОКБ с жалобами на туман и снижение зрения в течение трех месяцев. «В травматологическом отделении хирург Владимир Самарцев провел сложное комбинированное операционное вмешательство: витрэктомия, факоэмульсификация, имплантация линзы, эндолазеркоагуляция и силикон 2000 правого глаза. Пациент выписан с улучшением и готов продолжать дальнейшую службу»,— говорится в сообщении.

С начала года в РОКБ прошли оперативное лечение 18 участников СВО, более 50 человек проконсультированы в поликлинике для определения показаний к дальнейшему лечению.