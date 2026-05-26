Ветеран СВО из Узбекистана получил российское гражданство в Удмуртии

Уроженец Узбекистана, служивший в зоне спецоперации, получил в Удмуртии паспорт гражданина РФ. Торжественная церемония прошла в МВД по региону. Об этом сообщили в ведомстве.

Иностранец заключил контракт с Минобороны РФ в ноябре 2024 года. В зоне СВО он служил в подразделении радиоэлектронной защиты. В марте 2026 года военнослужащих был зачислен в запас.

На церемонии он принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию РФ, уважать права граждан, а также историю и традиции страны. Жить мужчина планирует в Ижевске. Здесь проживает его супруга.

В МВД по Удмуртии напомнили, что упрощенный порядок получения российского гражданства для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, уволенных с военной службы либо признанных негодными к ней установлен указом президента от 5 ноября 2025 года (№821). Он распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет.