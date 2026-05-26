В Казани из-за фестиваля «НУР» перекроют улицу Кремлевскую

В Казани во время подготовки и проведения международного фестиваля медиаискусства «НУР» временно ограничат движение транспорта по улице Кремлевской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 19:00 28 мая до 23:30 31 мая. Перекрытие затронет участок улицы Кремлевской от улицы Чернышевского до площади Первого Мая, включая Ивановский спуск. Отмечается, что ограничения введут при необходимости.

Ранее сообщалось, что из-за проведения VK Fest ограничат движение на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко.

Анна Кайдалова