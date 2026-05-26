На Ставрополье штормовое предупреждение продлится до 29 мая

В Ставропольском крае до конца суток 26 мая, а также 27, 28 и 29 мая действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

Ведомство рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, пешеходам быть внимательными при переходе дорог, а также держаться дальше от поврежденных линий эдектропередач.

Наталья Шинкарева