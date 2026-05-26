Запущен аукцион на реконструкцию дороги Ижевск—Воткинск за 8,6 млрд рублей

Власти Удмуртии объявили тендер на реконструкцию участков дороги Ижевск—Воткинск с начальной ценой 8,6 млрд руб. Аукцион был размещен на портале госзакупок на прошлой неделе.

По документам, срок реконструкции — с момента заключения договора и до октября 2028 года. В отношении контракта осуществляется казначейское сопровождение. Заявки принимаются до 4 июня, подрядчика определят 9 июня.

Напомним, в апреле Правительство РФ одобрило казначейские инфраструктурный кредит на реконструкцию дороги Ижевск—Воткинск. Запланировано обустройство 14,3 км трассы на трех участках: на выезде из Ижевска, между деревнями Болгуры и Кукуи, при въезде в Воткинск. Трасса будет расширена до четырех полос. Интенсивность движения на дороге в три раза превышает нормативное значение.

Всего Удмуртия получит на реконструкцию чуть более 9 млрд руб. В 2026-м выделят 530 млн руб. В 2027-м и 2028 годах — 3,1 и 5,4 млрд руб. соответственно.