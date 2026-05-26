В Старочеркасской нашли медные монеты XVIII века

В станице Старочеркасской возле колодца на подворье казачки Мартыновой археологи обнаружили монеты XVIII века. Об этом в своем канале в Max сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Медные монеты принадлежат временам правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Всего найдено девять старинных пятаков.

«Это первый официально зарегистрированный клад монет, обнаруженный на территории станицы. Исследователи предполагают, что заложить его могли родственники казачки Мартыновой. Уже решено: все монеты передадут в один из донских музеев»,— написал господин Фатеев.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в апреле в станице на территории объекта культурного наследия «Черкасский городок XVI-XIX вв.» был обнаружен клад из бронзовой посуды, спрятанный в начале XX века.

Наталья Шинкарева