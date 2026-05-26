Предприниматели Северного Кавказа оказались самыми молодыми в России

На Северном Кавказе зафиксирован самый молодой возраст предпринимателей среди всех федеральных округов России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Точка Банка», подготовленное ко Дню российского предпринимательства.

По данным аналитиков, медианный возраст предпринимателя в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 38 лет, тогда как в среднем по стране — 40 лет.

В исследовании также отмечается, что в России сохраняется высокая предпринимательская активность. За последние 12 месяцев — с мая 2025 года по апрель 2026-го — в стране зарегистрировали более 1,28 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 6,9% больше, чем годом ранее.

При этом количество новых регистраций оказалось на 26% выше числа ликвидированных компаний и ИП. Чистый прирост бизнеса за год составил почти 262 тыс. субъектов предпринимательства.

По оценке аналитиков, на каждые 100 жителей России сейчас приходится в среднем 5,5 действующих компаний или ИП. Самая высокая концентрация бизнеса наблюдается в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Исследование также показало, что наиболее распространенной формой ведения бизнеса в России остается индивидуальное предпринимательство. На ИП приходится 60,9% всех зарегистрированных субъектов предпринимательства, на юридические лица — 39,1%.

Кроме того, эксперты зафиксировали снижение долгосрочной устойчивости бизнеса. Из компаний и ИП, зарегистрированных в 2022 году, к концу 2025 года продолжают работу лишь 50%. Среди открытых в 2020 году через пять лет на рынке остается 42% предприятий.

