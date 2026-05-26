Полиция предупредила жителей Ставрополья о новых схемах мошенничества

В преддверии Международного дня защиты детей полиция Ставропольского края предупредила жителей региона о новых схемах мошенничества, направленных прежде всего на родителей школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, в разных регионах страны уже фиксируются случаи массовой рассылки фальшивых уведомлений якобы от имени образовательных учреждений. В таких сообщениях злоумышленники предлагают оформить платную «страховку» ребенка для участия в праздничных мероприятиях и школьных программах.

Кроме того, полиция предупреждает о распространении схем с фиктивными предложениями летней подработки для подростков. По данным МВД, цель подобных объявлений — получение персональных данных граждан или хищение денежных средств.

В правоохранительных органах призвали родителей не переходить по сомнительным ссылкам и проверять всю информацию через официальные контакты школ и других образовательных учреждений.

О фактах мошенничества жителей региона просят сообщать в полицию по телефонам 02 или 102.

Валерий Климов