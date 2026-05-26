Ж/д переезд на Мечникова закроют на время ремонта

В среду, 27 мая, движение через железнодорожный переезд 1221 км по улице Мечникова в Ростове-на-Дону будет временно закрыто. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет ограничено с 9%00 до 15:00. Это связано с ремонтными работами. «Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева