В Казани в июле пройдет фестиваль яхтенной индустрии и водного туризма

В Казани пройдет фестиваль яхтенной индустрии и водного туризма. Мероприятие пройдет с 3 по 5 июля в яхт-клубе «Призма» на полуострове Локомотив, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фестиваль проведут для поддержки отечественных производителей яхт и катеров, а также для развития водного туризма.

Для подготовки мероприятия создали организационный комитет, в который вошли представители правительства Татарстана, профильных министерств, МВД и МЧС.

Во время фестиваля временно перекроют улицу Протопопа Аввакума.

Анна Кайдалова