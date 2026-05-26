В Краснодаре при поддержке «Кубань Кредит» прошли соревнования «Энергия спорта»

В Краснодаре дали старт ежегодным командным соревнованиям «Энергия спорта».

Проект реализуется министерством спорта Краснодарского края и Олимпийским Советом при спонсорской поддержке Банка «Кубань Кредит». Полосу препятствий первого этапа преодолели 360 спортсменов в составе 45 команд.

На торжественной церемонии открытия участников соревнований приветствовали руководитель департамента розничного бизнеса Банка «Кубань Кредит» Александр Хлонь, заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин, председатель общественной организации «Спортивный совет Краснодарского края» и депутат ЗСК, олимпийская чемпионка Ирина Караваева.

Банк «Кубань Кредит» на первом этапе «Энергии спорта» представили 64 специалиста в составе восьми команд. Спортсмены прошли полосу из 18 препятствий, включающую разнообразные барьеры, «паутину» и скалодром. По итогам соревнований коллектив кредитной организации завоевал специальный приз в номинации «Самая энергичная команда».

В этом году «Энергия Спорта» проходит в новой концепции. Идея сезона — четыре этапа, каждый из которых посвящен одной из природных стихий: земля, вода, воздух и огонь. Каждая стихия задает уникальный характер испытаниям — новые препятствия, задачи и атмосфера, погружающая в мир природных сил. Участниками стартов могут стать все желающие в возрасте от 18 до 60 лет.

Банк «Кубань Кредит» регулярно поддерживает мероприятия, направленные на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни. Второй этап «Энергии спорта» состоится уже 6 июня. Он пройдет в парном формате и будет посвящен водной стихии.

